JEP’s: DISPUTAS COLETIVAS INICIAM NESTE SÁBADO

Seguindo a programação dos Jogos Escolares de Parintins (JEP’s 2018), iniciam nesse sábado (05/05) no ginásio de esportes Elias Assayag, as disputas das modalidades coletivas com os seguintes jogos:

13h – CETI x Geny Bentes (fut. Inf. Fem);

13:30h – Geny Bentes x Gm3 (fut. Inf. Masc);

14h – Colégio Batista x Bosco (fut. Juv. Fem);

14:30h – GM3 x Luiz Gonzaga (fut. juv. masc);

15:10h – Irmã Sá x Bosco (fut. juv. masc);

15:50h – Colégio Batista x Brandão de Amorim (fut. juv. masc);

Também no sábado, acontecem as competições do Vôlei de Praia. A disputa em dupla, serão realizadas nas duas Quadras de Areia ao lado do ginásio de esportes Elias Assayag a partir das 14h, com os seguintes confrontos:

Quadra 01 > 14h – Geny Bentes x Suzana Azedo (juv. masc);

Quadra 02 > 14h – Colégio Batista x Carmo (Juv. Masc);

Quadra 01 > 14:30h – CETI x Dom Gino (Juv. Masc);

Quadra 02 > 15:30h – Brandão x Geny Bentes (Juv. Masc);

Quadra 01 > 16h – Geny Bentes x Carmo (Inf. Fem);

Quadra 02 > 16h – Geny Bentes x CETI (Inf. Masc);

Quadra 01 > 16:30h – Carmo x Geny Bentes (Infantil Fem);

Quadra 02 > 16:30h – GM3 x Geny Bentes (Inf. Masc);

Quadra 01 > 17h – Geny Bentes x Irmã Cristine (Inf. Fem);

Quadra 02 > 17h – Geny Bentes x Irmã Cristine (Inf. Masc);

A lista com o nome dos alunos/atletas classificados, as programações, regulamentos e boletins diários estão fixados na sala da COMJEL, no Ginásio Poliesportivo Elias Assayag e em frente ao Escola Aldair Kimura.

Kedson Silva/JI