Itens individuais do Boi Garantido entram em confinamento a partir desta terça-feira (26)

Foto: Márcio Silva

Com o objetivo de desenvolver um excelente espetáculo de arena nas três noites do 53° Festival Folclórico de Parintins, os itens individuais do Boi Garantido ficam confinados, a partir das 14h desta terça-feira (26), na Casa dos Itens, no Djard Vieira, tradicional bairro do lado vermelho e branco da Ilha Tupinambarana.

A casa retorna após três anos. O objetivo é fazer com que os itens individuais foquem e estejam relaxados para levar ao Bumbódromo o projeto “Auto da Resistência Cultural”. A ideia do retorno partiu do Apresentador Israel Paulain que trouxe à reportagem um dado interessante: dos dez anos da Casa dos Itens, o Garantido venceu oito festivais, segundo ele.

“Ela é necessária para termos um foco integral. Os itens precisam. Lá ficamos confinados como um time de futebol, uma equipe de trabalho que está preparada. Ali focamos especialmente o espetáculo de arena. Deixamos os problemas externos para lá, até mesmo a questão familiar. Todos têm consciência que é um momento muito especial para nós. Adentramos a casa e só saímos na Festa da Vitória [que ocorre tradicionalmente após a contagem de votos]”, disse Israel, responsável por defender o item n° 1, que é avaliado, entre outras coisas, o domínio de arena e de público.

Cada item fica em dupla nos quartos do imóvel. Refeições são feitas com todos juntos, assim como o deslocamento até o ensaio técnico de amanhã na Arena do Bumbódromo.

“Também fazemos palestras internas com a Comissão de Artes e também há conversas entre os itens para trocarmos ideias. É muito importante. Por isso fui um defensor assíduo disso porque deu certo para o Garantido. A expectativa é ainda melhor e a concentração fica infinitamente melhor com todo mundo junto, com o pensamento igual e trabalhando. Também procuramos ajustar alguma coisinha que precise ser ajustada”, adiantou Israel, que completa neste festival 17 anos como Apresentador do Garantido.

Ficam dois itens por quarto. O imóvel tem hidromassagem, manicure e piscina. A Sinhazinha da Fazenda, Djidja Cardoso, está ansiosa para conhecer o local. Ela, apesar de completar neste festival três anos como item oficial, nunca participou do confinamento que teve sua última edição em 2015.

“Na minha casa em Parintins é super tranquilo, mas nesse ano meus primos estão vindo para cá e eles são barulhentos. A gente tem que ficar focado. Se acontecer alguma coisa que não foi legal na primeira noite, já nos reunimos para debater”, explicou a item n° 7 do boi do coração. Ela ainda prometeu atualizar os torcedores da nação vermelha e branca por meio de sua conta no Instagram (@djidjacardoso). Agora é aguardar e conferir.

Rafael Seixas/acrítica.com/Parintins (AM)