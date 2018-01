Isabelle Nogueira faz primeiro ensaio como cunhã

Tweet no Twitter

Nascida em Manaus e apaixonada por Parintins, Isabelle Nogueira posou pela primeira vez como nova cunhã-poranga do boi Garantido. As fotos foram feitas pelo fotógrafo Mauro Jorge no hotel Amazonas Eco Park e mostram uma Isabelle cada vez mais bonita e à vontade na frente das câmeras.

Ela chegou ao Garantido em 2014, quando foi eleita rainha do folclore do vermelho e branco. Este ano assume o posto de cunhã deixado por Rayssa Bandeira. Aos 24 anos, Isabelle já tem uma legião de fãs e redes sociais abastecidas diariamente.

O Festival Folclórico de Parintins de 2018 tem tudo para ser o ano máximo da Isabelle como item oficial do Garantido. Potencial ela tem!

