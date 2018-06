Instituto faz campanha para realizar evento socioambiental em Parintins

Com o intuito de fomentar conhecimento do âmbito ecológico, o Instituto Natureza Mãe (Inma) em parceria com a Arquidiocese de Parintins (AM), está arrecadando recursos para continuar o andamento da produção do primeiro “Abraço Amazônico” que acontecerá no período do Festival Folclórico na ilha.

A ajuda que o Inma solicita são matérias para produção da cenografia do evento, que são desde tintas, apetrechos para pintura como rolos, pinceis e tíner, soldas, e suporte financeiro para logística de materiais, compra de materiais etc. Além de ajudas voluntárias também que auxiliem o instituto na realização do Abraço Amazônico.

O evento trará de tudo um pouco, desde ciência e tecnologia, a cultura e educação ambiental, oferecendo um ambiente lúdico para chamar a atenção dos conterrâneos e visitantes de que a capital do boi-bumbá, além do Festival, pode acrescentar conhecimento das causas humanitárias e da natureza.

O organizador do “Abraço”, o artista plástico Juarez Lima, 52, enfatiza a importância do envolvimento do parintinense para o evento. “Esta é a nossa missão como conterrâneos da capital do boi-bumbá, relembrar a essência de onde tudo começou na quadra Silvio Miotto, então, queremos continuar o legado deixado pelos nossos patriarcas, e convidamos aos moradores da ilha para se juntarem a nós“, disse.

As contribuições podem ser entregues no local onde acontecerá o evento, na quadra poliesportiva Pe Silvio Miotto, na Rua Sá Peixoto, s/n, Centro de Parintins. Das 8h às 11h e das 14h às 18h. Para ajuda financeira os doadores podem depositar na conta da Diocese de Parintins do Bradesco, agencia: 3703-6, conta: 19170-1. Para trabalhos voluntários e informações os contatos são: 99471-9327, Juarez Lima; 99115-7009, Juarez Filho.

O “Abraço Amazônico Natureza mãe” acontecerá de 23/06 às 19h, até o dia 02/07 em Parintins – AM.

———

SERVIÇO

O QUÊ: Campanha Abraço Amazônico.

POR QUÊ: Para produção do evento socioambiental.

ONDE: Quadra Poliesportiva Pe Silvio Miotto, Rua Sá Peixoto, Centro, Parintins – AM.

INFORMAÇÕES: 99471-9327 – Juarez Lima; 99115-7009 – Juarez Filho.

——–

Texto e Fotos: Jhonata Marques / Inma

Fotos disponíveis em: https://flic.kr/s/aHsmjE3qXR