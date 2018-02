INSPEÇÃO NAVAL DA MARINHA DETECTA MUITOS PROBLEMAS

Há exatos dez dias de trabalho, na Jurisdição de Parintins, Nhamundá, Boa Vista do Ramos e Barreirinha, a equipe da Agencia Fluvial de Parintins, da Marinha do Brasil, sob o comando do Capitão Sá, muitos problemas foram encontrados e a todos foram dadas as soluções.

Segundo o Capitão Sá, em Nhamundá e Barreirinha, os proprietários de embarcações já começaram a entender que a Marinha não vai a esses locais para prender as embarcações e multar seus proprietários, a missão antes de tudo é facilitar a regularização das embarcações, para que as pessoas possam navegar sem problemas.

Em Boa Vista do Ramos a dificuldade maior está em convencer os donos de pequenas embarcações que os mesmos precisam estar regularizados, até porque em caso de acidente os direitos possam estar assegurados de acordo com a Lei.

Muitos proprietários de pequenos barcos, ao contrário do que deseja a Marinha, ainda preferem esconder suas embarcações a procurar a equipe de inspeção para proceder a regularização.

O capitão Sá informou que “o trabalho de inspeção não é ocasional, é uma rotina para a Marinha e todos os dias a equipe está nos rios fazendo o seu trabalho, principalmente na salvaguarda da vida humana”, afirmou o Capitão Sá.

Multa só para quem não respeita a Lei

Os proprietários de barcos, grandes ou pequenos que muitas vezes recebem advertência e multa, é porque, apesar da embarcação estar regularmente matriculada na Capitania, seus proprietários não respeitam alguns ditames da Lei e acabam sem cobrados de forma mais rígida.

Não estar com a tripulação completa, excesso de carga ou de passageiros, coletes salva vida em número suficiente e outros materiais exigidos para uma boa e segura navegação, sempre que são desrespeitados, causam o dissabor da multa e até a apreensão da embarcação.

http://nelsonbrelaz.com.br/

Foto: Carlos Frazão/JI