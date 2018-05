INSCRIÇÕES PARA A DISPUTA DA V COPA DE EMPRESAS INICIAM NA PRÓXIMA SEMANA

Tweet no Twitter

Os coordenadores da Copa Santa Clara de Futebol de Empresas (Emerson da Toya, Benjamin e Josafa Guimarães o Balaio) anunciam para a próxima semana, o início das inscrições para as equipes empresariais de Parintins que desejam disputar a V edição da competição que acontece na arena Joca, antigo campo do Matadouro, no bairro Santa Clara.

Segundo Emerson da Toya, a competição do ano passado foi um sucesso com a participação de 16 empresas, tendo como atual campeã a empresa Fábrica de Gelo Idemar. Para a disputa 2018, a “competição iniciará em julho e devido a grande procura, a disputa deverá reunir esse ano mais de 30 empresas lutando pelo título dessa que é a maior Copa de Empresas do Baixo Amazonas”, destacou.

Kedson Silva/JI