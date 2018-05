Imagem da Padroeira de Parintins é recebida com festa e fervor na Cidade Garantido

Garantido é conhecido como o boi da promessa, o boi que se fortalece com a fé do povo da Baixa do São José, e nesta quinta-feira (24), recebeu a imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo, com muita alegria e emoção.

Artistas de alegoria, soldadores, costureiras, músicos, compositores, diretores e funcionários dos demais setores fizeram uma grande recepção com direito a balões e bandeirolas, saudando a padroeira de Parintins.

As palavras do padre Marcelo Afrânio, tocaram na mente e no coração de cada trabalhador que estava ali pedindo proteção pelo seu trabalho. “É tão bonito ver os artistas aos pés da Virgem do Carmo, pedindo bençãos, e por isso sei que Nossa Senhora estará iluminando a Cidade Garantido”, destacou o pároco da igreja de São Sebastião.

Para o artista Vandir Santos, que se emocionou na recepção da imagem, disse que é de uma enorme felicidade poder ter este momento. “Nós trabalhamos o dia todo nos galpões, sempre correndo riscos, mesmo com toda a segurança que o boi proporciona, mas sei que mãezinha do céu está intercedendo por nós”, completou Vandir.

Em busca do 32º título, o presidente Fábio Cardoso afirma que a recepção da imagem de Nossa Senhora vem para fortalecer e abençoar aqueles que estão empenhados em busca da vitória. “Os trabalhos no Garantido estão acelerados e todos os artistas têm mostrado garra, agora com as bênçãos a nossa padroeira, é trabalhar pelo título”, finalizou o presidente.

Texto Cayo Dias

Fotos Márcio Costa