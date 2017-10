Icsez/Ufam realiza Olimpíada para comemorar dez anos em Parintins

As modalidades acontecerão em várias praças esportivas de Parintins, deixando a universidade mais próxima da comunidade.

Parintins (AM) – Como parte da programação que comemora dez anos do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), em Parintins, será realizada no período de 10 a 19 de novembro a Olimpíada ICSEZ 10 anos. O evento pretende reunir os alunos/atletas em modalidades coletivas e individuais dos cursos de Administração, Artes Visuais, Comunicação Social, Educação Física, Pedagogia, Serviço Social, Zootecnia e equipe de técnicos e servidores.

As inscrições para o certame começam nesta segunda-feira, 30 de outubro, e prosseguem até 6 de novembro. “Cada atleta paga uma taxa no valor de R$ 5,00 para colaborar no custeio da competição”, explica um dos coordenadores do evento, Niash dos Anjos. No coletivo, as modalidades disputadas serão futsal, handebol, queimada e vôlei. Individualmente, estarão em disputa xadrez, dominó, tênis de mesa, e natação. “Uma das novidades na categoria individual será a disputa de Uno (jogo de cartas). Queremos integrar os alunos que não praticam nenhuma das modalidades esportivas tradicionais”, explica Inafran Souza e Souza, acadêmico e membro da coordenação dos jogos.

As provas serão realizadas na sede do ICSEZ, na estrada do Macurany, na piscina do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), na quadra do Serviço Social da Indústria (SESI), no Serviço Social do Comércio (SESC) e no ginásio de esportes Elias Assayag.

A Amizade, a confraternização e o chamado espírito olímpico fizeram com que o torneio promovido pela instituição e pelos acadêmicos passasse a ser chamado de Olimpíada ICSEZ 10 anos. O conjunto de modalidades esportivas pretende movimentar a classe acadêmica e promover a interação com a comunidade. De acordo com o coordenador acadêmico do instituto, professor doutor Tiago Costa, a abertura da competição também está sendo planejada para envolver a comunidade. “Imaginem que antes para o parintinense fazer uma faculdade tinha que sair de sua terra. Hoje ele pode cursar aqui. Por isso, os dez anos do Instituto não podem passar despercebido”, finalizou.

