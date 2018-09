Ibope: Bolsonaro sobe e chega a 26%

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) cresceu quatro pontos percentuais em levantamento do Ibope divulgado nesta terça-feira, atingindo 26% das intenções de voto. Atrás dele, Ciro Gomes, candidato do PDT, aparece com 11%, um ponto a menos do que o que apresentou no último levantamento Ibope. Ele é seguido por Marina Silva (Rede) e Geraldo Alckmin (PSDB), com 9%. Fernando Haddad, que foi anunciado como candidato oficial do PT nesta terça-feira, tem 8%.

Confira o resultado da pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira:

Jair Bolsonaro (PSL): 26%

Ciro Gomes (PDT): 11%

Marina Silva (Rede): 9%

Geraldo Alckmin (PSDB): 9%

Fernando Haddad (PT): 8%

Alvaro Dias (Podemos): 3%

João Amoêdo (Novo): 3%

Henrique Meirelles (MDB): 3%

Vera (PSTU): 1%

Cabo Daciolo (Patriota): 1%

Guilherme Boulos (PSOL): 0%

João Goulart Filho (PPL): %

Eymael (DC): 0%

Branco/nulos: 19%

Não sabe/não respondeu: 7%

O levantamento foi feito entre os dias 8 10 de setembro, e tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada por IBOPE Inteligência Pesquisa e Consultoria LTDA e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR05221/2018.

Por O Dia

