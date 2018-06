O Pároco da Catedral, Rui Canto, comunica aos fiéis católicos que durante o período do Festival Folclórico de Parintins, as missas de sexta (29), sábado (30) e domingo (01/7), serão celebradas sempre às 18h.

A comissão da Festa do Carmo, também, comunica que já está recebendo no escritório paroquial as doações de alimentos para a festa da Padroeira que se inicia no próximo dia 6 de julho.

Carlos Frazão/JI