Horário do Enem 2017 ‘muda’ conforme fusos

Como alguns estados aderiram ao horário de verão, país tem quatro fusos diferentes; veja horário de fechamento dos portões em seu estado.

Os locais de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terão seus portões abertos às 12h e fechados às 13h, seguindo o horário de Brasília. Porém, o Brasil tem quatro fusos horários diferentes, pois alguns estados aderiram ao horário de verão.

Por isso, para alguns candidatos, o horário de fechamento dos portões será diferente se considerado o horário local. Para não chegar atrasado, perder a prova e ainda correr o risco de virar de meme, veja abaixo qual será o o horário do fechamento dos portões dos locais de prova do seu estado:

13h (fechamento dos portões no horário local)

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Minas Gerais

Paraná

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

São Paulo

12h (fechamento dos portões no horário local)

Alagoas

Amapá

Bahia

Ceará

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Pará

Paraíba

Pernambuco

Piauí

Rio Grande do Norte

Sergipe

Tocantins

11h (fechamento dos portões no horário local)

Amazonas

Rondônia

Roraima

10h (fechamento dos portões no horário local)

Acre

Amazonas (13 municípios da região sudoeste: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Lábrea, Pauini, São Paulo de Olivença e Tabatinga)

Local de prova

O endereço do local de prova está disponível no “Cartão de Confirmação da Inscrição” na página https://enem.inep.gov.br/participante/. Para acessar o cartão, basta fornecer o número do CFP e a senha cadastrada na inscrição.

Por G1