Horário de verão começa em novembro para não atrapalhar eleições

O horário de verão de 2018 começará em 4 de novembro, e não no meio de outubro, como nos anos anteriores. Assim, no primeiro domingo após o segundo turno das eleições, o brasileiro deverá adiantar seus relógios em uma hora.

A decisão de adiar a data foi feita pelo presidente Michel Temer, em conjunto com o Ministério de Minas e Energia, no final de 2017, sob a alegação de que a mudança em outubro atrapalharia a apuração dos votos.

Apenas alguns estados brasileiros possuem horário de verão. Todos os do Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Os estados das outras regiões não participam da mudança.

Isso, até as eleições de 2014, criava problemas para o sistema eleitoral. Como a votação é encerrada às 17h, as regiões Nordeste e Norte fechavam suas seções de votação uma hora mais tarde do que o restante do país.

