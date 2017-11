Homem embriagado morre após cair em rio no município de Parintins, diz bombeiros

Rosinaldo, 42, estava a bordo de uma rabeta que naufragou. Ele caiu no rio para tentar fazer a embarcação voltar a funcionar e desapareceu ((Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiro)

O corpo de um homem identificado apenas como Rosinaldo, de 42 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (20) no rio Uaicurapá, próximo à comunidade Marajó, no município de Parintins, distante a 267 quilômetros de Manaus. A Marinha do Brasil e o Corpo de Bombeiros realizaram buscas no local.

Os bombeiros informaram que a corporação foi acionada por volta das 8h30 de hoje para atender uma ocorrência de naufrágio de uma rabeta com duas pessoas a bordo.

Segundo o órgão, os dois tripulantes retornavam da comunidade de São Tomé quando a rabeta parou. Na tentativa de fazer com que a embarcação funcionasse novamente, Rosinaldo, que estava alcoolizado, caiu no rio e desapareceu.

Os mergulhadores iniciaram as buscas por volta das 9h50 e prosseguiram até 10h25. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Parintins.

Amanda Guimarães/acrítica.com