Homem é preso suspeito de ameaçar esposa e atear fogo em casa no AM

Crime aconteceu no sábado (31), na Zona Rural de Parintins (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Um homem, de 31 anos, foi preso suspeito de atear fogo na própria casa e ameaçar a esposa e a cunhada de morte e agressão, no município de Parintins, a 369 km de Manaus. O crime aconteceu no sábado (31) e o suspeito foi preso em flagrante no domingo (1º).

O caso aconteceu na agrovila do Caburí, localizada na Zona Rural do município. O homem tinha sido denunciado por ameaçar de morte a esposa e a cunhada, e por ter agredido as duas.

Ninguém ficou ferido e a casa foi totalmente destruída durante o incêndio.

O homem deve responder pelos crimes de lesão corporal incêndio criminoso e ameaça de morte.

Uma equipe policial do 11º Batalhão da Polícia Militar de Parintins conduziu os envolvidos até o a 3 Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para a realização dos procedimentos legais.

Por G1 AM*

(*Colaborou Ocimar Lima, da Rede Amazônica)