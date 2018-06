Homem é preso acusado de pedofilia na Vila Amazônia em Parintins

Tweet no Twitter

O agricultor Ocimar Souza Magalhães, 27 anos, foi preso nesta sexta-feira (8), por Investigadores da Polícia Civil do Estado do Amazonas, acusado de pedofilia.

Através da Delegacia Especializada em combate a crimes contra mulheres, idosos e crianças, a polícia passou a investigar o caso logo que tomou conhecimento da denúncia de abusos sexuais praticados pelo acusado contra uma criança daquele localidade.

Segundo a delegada de Polícia Civil, Dra. Alessandra Trigueiros Zacarias, responsável em presidir o Inquérito Policial que investiga o crime praticado por Ocimar, a vítima declarou que os abusos sexuais praticado pelo acusado tiveram início quando ela ainda possuía 06 anos de idade.

Com fundamento em prova contundente da materialidade delitiva, o juíz da 2° Vara da Comarca de Parintins, Dr. Saulo Góes Pinto, decretou a prisão preventiva do acusado, que foi preso em sua residência, na comunidade do São Lázaro, Mato Grosso, Vila Amazônia.

O acusado será processado pela prática do crime previsto no Artigo 217-A do CPB e ficará em custódia à disposição da justiça.

Fonte: Polícia Civil de Parintins

Acesse: www.policiacivil.am.gov.br