HANDEBOL JUVENIL DO BOSCO CONQUISTA TETRACAMPEONATO DO JEP’s

As equipes de handebol da Escola Senador João Bosco da categoria juvenil dos naipes masculino e feminino, venceram as duas finais contra a escola Tomaszinho Meireles, GM3, nesta quarta-feira (09/05) no ginásio de esportes Elias Assayag e sagraram-se tetracampeão dos Jogos Escolares de Parintins, JEP’s 2018.

No placar final que garantiu o título para a equipe do Bosco, a equipe feminina campeã venceu o GM3 por 24 a 04, enquanto que o masculina derrotou por 33 a 09. O campeão sulamericano pela seleção brasileira de handebol e aluno/atleta da escola Senador João Bosco, Rian Kayk Santos, destacou a conquista local. “Demos um passo importante com o título do JEP’s. Agora vamos nos concentrar e focar nos treinamentos objetivando mais uma vez a conquista do Pólo e a vaga para os Jogos Escolares do Amazonas”, disse.

O treinador Márcio Santos também comentou a conquista. “Graças a Deus com mérito dos nossos atletas tanto do masculino como do feminino conquistamos mais um título local e novamente a vaga para representar Parintins na disputa do Pólo III”. Ele ressalta que o foco agora é consertar alguns erros identificados no decorrer dos jogos, itensificando os treinamentos em busca da classificação para o JEA’s com a conquista do Pólo.

No Infantil Masculino

Nessa categoria a equipe da escola São José Operário, atual campeão estadual, jogará a final contra o elenco da escola Dom Gino Malvestio na tarde de sexta-feira (11) no ginásio de esportes Elias Assayag. “Vamos lutar por esse título novamente. Sabemos que não vai ser fácil, porque a equipe do Dom Gino também é muito forte, competitiva e torço para que o campeão possa representar bem o município de Parintins no Pólo regional”, finalizou.

