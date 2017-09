Handebol e Futsal parintinense na semifinal em Curitiba

As equipes infantis de handebol da escola São José Operário e de futsal do Colégio Nossa Senhora do Carmo que representam o Amazonas em Curitiba-PR, vêm se destacando na disputa dos Jogos Escolares da Juventude, JEJ.

As equipes parintinenses disputam na tarde de hoje uma vaga na final da competição. A equipe de handebol do São José se classificou para semifinal após derrotar os representantes de Sergipe pelo placar de 19 a 16 e hoje, encaram a forte time de Brasília-DF de olho na final.

O futsal parintinense perdeu de 5 a 0 para o Paraná, mas matematicamente já estava classificado para a semifinal que acontece hoje contra os representantes do Ceará.

“A luta para as duas equipes parintinenses não está sendo fácil, mas já esperávamos, pois essa disputa reúne os melhores times escolares do Brasil. Vamos lutar até o fim atrás do nosso objetivo que é ir para a final e quem sabe conquistar esse título inédito”, destacou o técnico da equipe do São José Operário, Márcio Santos.

Kedson Silva/JI

