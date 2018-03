Greve dos professores atinge JEP’s e competição foi transferida para o início de maio

As constantes manifestações por reajuste salarial dos professores da rede estadual que vêm acontecendo em Parintins, obrigou os profissionais de educação física da cidade a transferirem a realização dos Jogos Escolares de Parintins (JEP’s) para o início do mês de maio. A decisão da mudança da data foi tomada nesta terça-feira (20 de março) na Sede da Coordenadoria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, Comjel, localizada na Avenida Nações Unidas, e aprovada por unanimidade no encontro que reuniu professores de educação física da rede estadual e municipal, com participação dos coordenadores da Comjel, Jamil Medeiros, Valdete Prestes e Tristão Cruz.

“Primeiro aceitamos a responsabilidade de junto com a Seduc realizar os jogos. Agora entendemos a luta dos professores e acatamos o pedido lançado por eles de transferir os JEP’s para o início do mês de maio,precisamente de 02 a 12 de maio”, destacou o coordenador de esporte e lazer, Jamil Medeiros.

Segundo o coordenador técnico do JEP’s, professor Márcio Sicsú a mudança da data dos jogos é em decorrência de todo o contexto da greve geral que vem acontecendo não somente na nossa cidade, mas em todo o Estado. “Essa paralisação dos professores, repercutiu de forma negativa também nos nossos jogos escolares que estava marcado para o mês de abril. Praticamente fomos obrigados a mudar a data de realização para o início de maio”, reafirmou.

Márcio Sicsú comenta que se a greve continuar, os Jogos Escolares de Parintins e de todo Estado estão comprometidos. “Já há uma movimentação em Manaus para a realização ou não das disputas na Capital. Essa paralização prejudicou de modo muito significativa também a nossa participação no Pólo III e nos Jogos Escolares do Amazonas, JEA’s, e quanto mais ela (greve) se estender, talvez esse jogos nem aconteçam”, afirmou.

Kedson Silva/JI