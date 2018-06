Governo do Estado garante R$ 5 milhões aos bois Garantido e Caprichoso

Em Parintins para uma série de ações, o governador do Estado, Amazonino Mendes (PDT) garantiu na manhã desta sexta-feira (15), o repasse de R$ 5 milhões aos bois Garantido e Caprichoso, sendo R$ 2,5 milhões para cada um. O montante, conforme o cronograma dos bumbás, será aplicado na conclusão do Boi de Arena.

Além dos representantes dos bumbás, Fábio Cardoso e Babá Tupinambá, presidentes de Garantido e Caprichoso, respectivamente, a solenidade realizada no Parintins Convention Center, contou com a participação do prefeito de Parintins, Bi Garcia (PSDB), secretários municipais e vereadores, além de secretários do Estado, entre eles, Orsine Júnior (Amazonastur), Oswaldo Said (Seinfra) e Denílson Novo (Cultura).

