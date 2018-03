Governo do AM vai lançar licitações para recuperar vias de cidades do interior

Parintins é uma das cidades inclusas nas licitações do Governo do Estado. Foto: Divulgação

Os editais de licitação para a contração, por parte do Governo do Estado, de empresas que serão responsáveis pela recuperação do sistema viário de 16 municípios do interior do Amazonas serão lançados nesta terça-feira (13). A informação foi divulgada pela Comissão Geral de Licitação do Estado do Amazonas (CGL/AM). Juntas os editais somam R$ 125.050.654,96 em pagamentos.

A revitalização da malha viária vai contemplar os municípios de Anori (R$ 5.815.862,64), Apuí (R$ 5.134.787,58), Atalaia do Norte (R$ 4.848.334,67), Boa Vista do Ramos (5.148.447,07), Boca do Acre (R$ 8.990.878,91), Coari (R$ 13.957.959,63), Eirunepé (R$ 20.100.981,61), Parintins (R$ 19.047.620,42), Rio Preto da Eva (R$ 4.072.477,57), Santo Antônio do Içá (R$ 6.421.725,69), São Gabriel da Cachoeira (R$ 10.520.655,15), São Sebastião do Uatumã (R$ 4.196.712,87), Tapauá (R$ 2.953.567,87), Uarini (R$ 3.022.517,41), Urucará (R$ 7.725.070,84) e Urucurituba (R$ 3.093.055,03).

Todas as licitações serão realizadas a pedido da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra). Para o presidente da CGL/AM, Victor Cipriano, as licitações vão fomentar a economia dos municípios amazonenses.

“A realização desses certames atende a política do governador Amazonino Mendes de desenvolver o interior para gerar emprego e renda à população do Estado”, declarou.

Acesso aos editais

As empresas interessadas em participar das licitações podem acessar os editais no site da CGL/AM(acesso gratuito) ou na própria sede da Comissão, na avenida Djalma Batista, n° 346, bairro Chapada, zona centro-sul.

Quem obter os editais na sede da CGL/AM terá que pagar o valor correspondente às cópias reprográficas (R$ 0,20 por folha) e, também, arcar com os custos dos CDs com o conteúdo da licitação (R$ 5,00 por cada CD), além de pagar as taxas de expediente (R$ 2,50) da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz/AM), que devem ser pagas por meio de DAR (Documento de Arrecadação) nas agências da rede bancária credenciada pela Sefaz/AM.

Mais informações podem ser obtidas na CGL/AM por meio do número de telefone (92) 3214-5622/5640.

Período

Os certames para a escolha das empresas que vão executar os serviços de recuperação da malha viária desses 16 municípios serão realizados entre os dias 16 e 23 de abril.

Na segunda-feira (16), as licitações serão voltadas para Apuí, Boca do Acre e Tapauá, conforme os editais de n° 013/18, n° 014/18 e n° 015/18, respectivamente, às 8h30, 10h30 e 15h. Já na terça-feira (17), será a vez de Anori, Atalaia do Norte e Rio Preto da Eva, de acordo com edital de n° 016/18, n° 017/18 e n° 018/18, respectivamente, às 8h30, 10h30 e 15h.

Os certames de Parintins, Urucurituba e Coari serão realizados na quarta-feira (18), conforme os editais de n° 019/18, 020/18 e 021/18, respectivamente, às 8h30, 10h30 e 15h. Enquanto na quinta-feira (19), as licitações contemplam São Sebastião do Uatumã, São Gabriel da Cachoeira e Uarini, conforme os editais n° 022/18, 023/18 e 024/18, respectivamente, às 8h30, 10h30 e 15h.

Na sexta-feira (20), os certames serão realizados para os municípios de Santo Antônio do Içá, Eirunepé e Urucará, segundo os editais n° 025/18, 026/18 e 027/18, respectivamente, às 8h30, 10h30 e 15h.

Por último, no dia 23 de abril, às 8h30, a licitação vai contemplar Boa Vista do Ramos, de acordo com o edital n° 028/18. Os certames serão todos realizados na modalidade concorrência.

acrítica.com