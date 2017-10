Governo divulga lista completa de secretários

Após o governador Amazonino Mendes fazer dois anúncios parciais dos nomes que irão compor o secretariado, o Governo do Estado divulgou a lista completa com todos os nomes de secretários e diretores de órgãos de administração indireta.

Entre os nomes divulgados, a única surpresa fica por conta do suplente de vereador Dallas Filho , filho do deputado estadual Wanderley Dallas. Ambos são do PMDB, partido do senador Eduardo Braga, que disputou o segundo turno contra Amazonino Mendes e acabou derrotado. Dallas Filho será o titular da Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab).

O Coronel Dan Câmara, irmão do deputado federal Silas Câmara, também foi confirmado na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. A jornalista Celes Borges irá comandar a TV Cultura, enquanto o ex-deputado estadual Lino Chíxaro segue como diretor-presidente da Companhia de Gás do Estado do Amazonas (CIGÁS).

Confira a lista completa:

CASA CIVIL: Sidney Leite

CASA MILITAR: Coronel Miguel Marinho Mouzinho

SECRETÁRIO PARTICULAR: Coronel Otávio Queiroz Júnior

SECOM: Célio Júnior

FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL: Mônica Mendes

PGE: Paulo Carvalho

SEAD: Ângela Bulbol

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS: Náfice Bacry Valoz

SEJUSC: Clizares Doalcei Silva de Santana

SUSAM: Francisco Deodato

Secretário-executivo da Susam: Orestes Guimarães de Melo Filho

SEDUC: José Augusto de Melo Neto

SEGURANÇA: Bosco Saraiva

Secretário-executivo da SSP: Coronel Amadeu Soares

Secretário de Inteligência da SSP: Herbert Ferreira Lopes

SEAS: Auxiliadora Abrantes Pinto

SETRAB: Dallas Filho

SEC: Denílson Novo

SEINFRA: Osvaldo Said Júnior

POLÍTICA FUNDIÁRIA: Paula Andrea Kanzler Soares

SEPROR: José Aparecido dos Santos

SEJEL: Janaína Câmara Chagas

SEAP: Dan Câmara

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

JUCEA: Antônio Lopes de Souza

SUHAB: Diego Afonso

IPAAM: Marcelo Dutra

IDAM: João Medeiros Campelo

CETAM: Rony Siqueira

SNPH: Francisco Assis Santos Soares

DETRAN: Vinícius Diniz

FUNDAÇÕES PÚBLICAS:

TV CULTURA: Celes Borges

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

PRODAM: Fábio Naveca

CIGÁS: Lino Chíxaro

EMPRESAS PÚBLICAS

AMAZONASTUR: Orsine Júnior

acrítica.com/Manaus