Governo credencia imprensa para Festival 2018

Secom e AmazonasTur são os órgãos responsáveis pelo cadastro.

O Governo do Estado do Amazonas, através da Secretaria de Comunicação do Estado do Amazonas (Secom) e da Empresa Estadual de Turismo (AmazonasTur), abriu credenciamento para os órgãos de imprensa que desejam realizar a cobertura do 53° Festival Folclórico de Parintins. Cada empresa tem direito entre dois a seis credenciados, de acordo com a modalidade de cobertura a ser realizada. O prazo para enviar a documentação encerra no próximo dia 22 de junho e o cadastro feito exclusivamente pela internet. Email: [email protected]

Uma novidade para o ano de 2018 é a adoção dos coletes de identificação para os credenciados, facilitando a identificação daqueles que estão no Fosso da Imprensa a serviço e evitando a presença de terceiros.

Ainda há outras recomendações e determinações que órgãos e jornalistas devem seguir, como, por exemplo, não realizar qualquer tipo de transmissão simultânea. Pelo segundo ano consecutivo, a Rede Calderaro de Comunicação – através da TV A Crítica – transmitirá a nível nacional em parceria com a TV Cultura. Além da transmissão nacional assegurada, cada veículo de imprensa tem direito de usar até 30 minutos de imagem para realização de reportagens ou documentários referentes ao Festival Folclórico de Parintins.

Foto: Yuri Pinheiro