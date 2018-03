Governo confirma investimentos para o Festival e renovação com a Coca-Cola

O governador do Amazonas, Amazonino Mendes, recebeu nesta terça-feira (27/03), na sede do Governo, bairro Compensa II, zona oeste de Manaus, o diretor de Relações Governamentais da Coca-Cola do Brasil, Victor Bicca; o prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia; e os presidentes dos bois-bumbás Garantido e Caprichoso, Fábio Cardoso e Babá Tupinambá, respectivamente. Na reunião, o governador, dirigentes das agremiações e o executivo trataram do apoio à realização do 53º Festival Folclórico de Parintins, que acontece em junho deste ano.

O presidente da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), Orsine Oliveira Junior, também participou da reunião. Na ocasião, a empresa Coca-Cola, que patrocina o festival há 23 anos, anunciou o apoio de R$ 2,5 milhões, sendo 50% do valor para cada boi-bumbá, além da divulgação do festival em todo o país, em uma ampla campanha de comunicação para atrair turistas ao município parintinense. O Governo do Estado também apoiará o festival, cujo palco do evento, o Bumbódromo, completa 30 anos de história neste ano.

“Eu tenho uma relação muito pessoal porque há 30 anos nós construímos aquilo ali (bumbódromo) e nós fomos muito criticados. Mas sabíamos que aquilo ali seria uma alavanca econômica de uma expressão cultural justa, de um povo muito inteligente, criativo. Vai ser um festival marcante”, declarou Amazonino.

De acordo com o governador, o apoio do Estado tem como objetivo possibilitar aos bumbás se reorganizarem estruturalmente, para que tenham condições de administrar com mais segurança, cumprindo também com suas obrigações trabalhistas para com quem faz o festival acontecer.

Amazonino também agradeceu o apoio da Coca-Cola ao festival, maior expressão folclórica regional do país. “Por isso nós contamos com o apoio valoroso, valioso, iniciado comigo lá atrás, da Coca-Cola. Nós somos muitos gratos. Esse festival é um dos mais belos do planeta, sou apaixonado, arreado e saio muito feliz dessa reunião”, disse o governador.

Desenvolvimento econômico – O presidente da Amazonastur, Orsine Junior, destacou que o apoio do Governo do Estado ajuda a fomentar o desenvolvimento econômico de Parintins, sobretudo a maior expressão turística do estado – o festival folclórico dos bumbás Garantido e Caprichoso.

“Acredito que esses 30 anos de bumbódromo marcam a volta do Governo do Estado como grande fomentador dessa linda festa, que é a maior expressão turística em termos de evento do estado do Amazonas. Essa é uma das nossas assinaturas, além da nossa biodiversidade”, comentou Orsine Junior.

O diretor de Relações Governamentais da Coca-Cola do Brasil, Victor Bicca, ressaltou que, a pedido do governador Amazonino, a empresa vai usar a força de mídia que tem no país para atrair os turistas a Parintins. “Além de estarmos apoiando o boi, como a gente já faz há 23 anos, vamos levar o festival para todo o país. Usar a força de mídia da Coca-Cola para divulgar o Amazonas e para divulgar o festival para o país”, comentou Bicca.

Revitalização – Para o prefeito de Parintins, Bi Garcia, o apoio do Governo do Estado fortalece a maior festa popular do Amazonas. “Os investimentos do Governo do Estado vão se dar de forma expressiva para revitalizar o festival folclórico de Parintins, que veio num processo de queda em 2015, 2016, e começamos a recuperar em 2017. E agora não tenho dúvida de que será um grande festival e um trabalho muito importante de divulgação nacional e internacional para atrair cada vez mais o turista ao município de Parintins”, destacou o prefeito.

Os presidentes dos bois Garantido e Caprichoso, Fábio Cardoso e Babá Tupinambá, respectivamente, comemoraram o apoio. “O governador nos deixa seguro de que vamos ter um festival muito forte, será o melhor de todos. A gente fica muito feliz por conta dessa sensibilidade, apoio irrestrito do nosso governador”, disse Fábio Cardoso.

“Eu tenho certeza que os dois bois vão viver um novo momento: momento de alegria, momento de entusiasmo por tudo que o governo vai fazer pela gente”, finalizou Babá.

