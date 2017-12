Governo Bi Garcia e Tony Medeiros tem 79.4 % de aprovação

A taxa de aprovação do governo de Bi Garcia e Tony Medeiros corresponde à porcentagem de 36,4% das pessoas que avaliaram como ótimo, 31,1% como bom e 11, 9% como regular.

Uma pesquisa feita pela empresa #PESQUISA365 Informações Inteligentes do dia 23 a 29 de novembro, em Parintins, aponta que o governo do prefeito Bi Garcia e vice Tony Medeiros é avaliado positivamente por 79,4% das pessoas consultadas. O número de aprovação leva em consideração a somatória das avaliações feitas como ótimo, bom e regular.

Para o prefeito Bi Garcia, a pesquisa é um reflexo de um governo comprometido com a reconstrução de Parintins. “Encontramos uma Prefeitura praticamente falida no início do ano. Mesmo com todas as dificuldades sempre estivemos estimulados a trabalhar para resgatar investimentos para a cidade e fazer obras e ações que atendam aos anseios do parintinense. Para 2018, nossa meta é avançar ainda mais com os convênios que firmamos”, ressalta o prefeito.

O vice-prefeito Tony Medeiros destaca que mesmo com a recessão econômica e corte de verbas, a administração municipal buscou maneiras para driblar as dificuldades. “É de conhecimento público que tivemos um ano difícil economicamente, mas nem por isso o prefeito Bi Garcia deixou de buscar investimentos para nossa cidade junto ao Governo do Estado, Governo Federal e nossos deputados da bancada amazonense em Brasília. O reflexo desse trabalho é essa pesquisa que nos avalia positivamente”, enfatiza.

A consulta também foi feita em Manaus e nas cidades de Coari, Itacoatiara, Manacapuru, Maués, Tabatinga e Tefé. A margem de erro da consulta é de 2,2% e 95% de confiabilidade.

