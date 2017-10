Garantido sai as ruas para lançar tema 2018

O Boi Garantido lançará seu tema nas ruas de Parintins numa festa histórica no dia 3 de novembro, em frente à Catedral do Carmo. Mas o evento inicia 20 horas na Praça Cristo Redentor com a grande chegada do Garantido que será recebido por sua nação e pelos itens oficiais seguindo um cortejo folclórico até a Avenida Amazonas, em frente ao maior símbolo religioso de Parintins.

“Será um evento memorável que marcará uma nova data na agenda vermelha e branca”, afirmou o presidente do Garantido Fábio Cardoso que ressalta que todos os setores do Garantido estarão envolvidos para o primeiro grande evento público do Bumbá rumo ao trigésimo segundo título.

O coordenador da comissão de arte Edwan Oliveira informa que nos próximos dias outras novidades sobre o evento serão divulgadas. “Parintins irá estremecer com o que o Garantido estará proporcionando”

O vice presidente, Messias Albuquerque, disse que o trabalho é pautado numa gestão seria e responsável, comprometida com a cultura e as tradições de Parintins e do boi Garantido. “Estamos trabalhando de forma séria e coesa, sem alardes desnecessários. O certo é que a nação vermelha e branca terá a certeza, a partir do lançamento do nosso tema, que o caminho que estamos traçando é o da vitoria”, finalizou.

Texto Márcio Costa

Foto Paulo Sicsu