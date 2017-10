Garantido muda Cunhã Poranga

Tweet no Twitter

Fazendo parte do planejamento da Comissão de Artes para o projeto de arena do Boi Garantido 2018, o presidente Fábio Cardoso e o vice-presidente Messias Albuquerque, acataram avaliação técnica e decidiram substituir o item Cunhã-Poranga. No Festival de 2017, quem defendeu esse item foi Rayssa Bandeira. Ela foi comunicada da decisão da Comissão de Artes neste sábado 28 de Outubro.

A diretoria divulgou nota à imprensa agradecendo a dedicação de Rayssa.

A nota

A Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido, vem de público demonstrar gratidão a Rayssa Bandeira, que exerceu o item cunhã poranga na temporada 2017. Na manhã deste sábado, Rayssa foi comunicada sobre sua saída, levando em consideração avaliação interna feita pela diretoria e Comissão de Artes.

O presidente Fábio Cardoso, vice Messias Albuquerque e diretoria, em nome da nação vermelha, enaltecem o talento de Rayssa e a entrega feita por ela ao item 9 do Festival Folclórico de Parintins.

O Boi Garantido reitera seu compromisso com sua nação e com a reconquista do título da nossa festa!

Fábio Cardoso

Presidente

Messias Albuquerque

Vice presidente

Foto: Assessoria de Imprensa Boi Garantido