Garantido mima secretário de Cultura em visita a Parintins

Dirigentes da Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido deram um tratamento VIP ao secretário de Estado da Cultura, Denilson Novo, na primeira visita que ele fez a Parintins desde que assumiu o cargo há um mês.

O mimo do boi incluiu até recepção no aeroporto, gesto que as agremiações folclóricas costumam dedicar apenas aos governadores, e carreata aos locais que ele visitou.

À boca miúda, dirigentes do Garantido, e também do Caprichoso, sempre se queixaram do tratamento dado pela Secretaria de Estado da Cultura, na gestão de Robério Braga.

A propósito, vendo apenas a recepção do Garantido, Denilson perguntou: “E o Caprichoso?”.

