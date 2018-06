Garantido lança concurso para premiar casais apaixonados com semijoias Marcante no dia 12 de Junho

O Boi Garantido lançou na quinta feira o concurso “Meu Amor é Garantido” que irá premiar 03 casais com semijoias da Marcante, marca licenciada pelo Boi do Povão que tem batido recordes de vendas. O torcedor deverá escrever uma mensagem de amor e as três melhores ganharão a 01 semijoia MARCANTE no Dia dos Namorados. As inscrições seguem até 11 de junho na Cidade Garantido, na Sala de Eventos da agremiação. Podem participar somente casais moradores das ruas Lindolfo Monteverde, Armando Prado, Álvaro Maia e Avenida Amazonas, vias que compõem o roteiro do Garantido na saída do dia 12 de Junho, véspera de Santo Antônio.

“O nosso Garantido sempre fez lindas saídas no dia 12 de junho com fogueiras e rosas e neste ano especialmente, estamos realizando essa promoção em parceria com a Marcante Semijoias para premiar os casais apaixonados no percurso”, disse Fábio Cardoso.

O regulamento completo está disponível no site www.garantido.com.br ou na sala da diretoria Social. Entre os pontos importantes esta a obrigatoriedade da entrega de uma cópia da declaração de amor na Sala de Eventos para que possa ser avaliada pela Comissão do Concurso, formada por 3 integrantes.

Foto Paulo Sicsu

Matéria Márcio Costa

Imprensa Garantido