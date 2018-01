Garantido e Postos Ipiranga discutem parceria para 2018

A empresa Ipiranga, conhecida nacionalmente pela comercialização de combustível, e a Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido dão sinais de uma forte parceria para o Festival Folclórico de Parintins 2018. Neste sábado, 20, o representante da Ipiranga, Fernando Oliveira, visitou a Cidade Garantido em Parintins e conversou com o presidente perreché, Fábio Cardoso para discutir sobre a possibilidade de patrocínio à agremiação.

Segundo Fernando Oliveira, a Ipiranga mostra muito interesse em firmar parceria com o bumbá, uma vez que possui cerca de 12 mil clientes cadastrados na cidade e a ideia é estender vantagens também aos parintinenses. “A ideia é trazer a marca Ipiranga a se aproximar desse evento, que é o maior evento folclórico do mundo, para dentro do festival para que possamos divulgar ainda mais, junto com a nossa marca, a cultura local, a cultura parintinenses, a cultura do Estado do Amazonas para o Brasil e para o mundo, através da marca Ipiranga”, disse. Na terca-feira, 23, no Rio de Janeiro, Fernando Oliveira tem uma reunião com diretores da Ipiranga para deliberar sobre a parceira com o festival.

A Ipiranga possui 7.500 postos em todo o Brasil e vai reunir esses revendedores nos dias 31 de janeiro, 01 e 02 de fevereiro numa convenção nacional no Rio de Janeiro. Durante este evento, Parintins e o Festival Folclórico serão apresentados como possível destino dentro do programa Clube do Milhão, promoção da Ipiranga que premia seus colaboradores com viagens internacionais.

Outra ideia é trazer à Parintins os serviços e benefícios da promoção Quilômetro de Vantagens.

O representante da empresa visitou as dependências da Cidade Garantido e conheceu parte da história do boi. Fábio Cardoso garantiu que todos os esforços serão feitos para fechar o acordo. “Há uma possibilidade muito real de fechar essa parceria para o Festival 2018, tendo em vista a grandiosidade da marca Ipiranga e que vai contribuir para a grandiosidade do festival”, destacou.

Texto: Eldiney Alcântara

Foto: Cayo Dias