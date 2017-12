Garantido: Dezessete candidatas na disputa pela coroa vermelha

Acontece na manhã de sábado (02) no auditório do Instituto Fedral do Amazonas, IFAM, a primeira eliminatória do concurso que escolherá a nova Rainha do Folclore do Boi-Bumbá Garantido. Dezessete candidatas de Parintins, Nova Olinda do Norte, Itacoatiara e Manaus foram inscritas e apresentadas pela diretoria vermelha e branca durante um coquetel na noite desta sexta-feira, 01 de novembro, no Contemporâneo Festas & Eventos.

O coordenador do concurso, Edwan Oliveira explica que “o concurso acontecerá em duas etapas. A primeira eliminatória será realizada no sábado no IFAM, onde serão selecionadas 10 candidatas para a disputa final que acontecerá durante a festa denominada ‘Confraternização Vermelha e Branca’ na Cidade Garantido no dia 23 de dezembro.

Sobre os critérios de avaliação dos jurados formados por membros da Comissão de Arte, diretores e convidados da diretoria, Edwan afirma que serão os mesmos julgados no festival: beleza, simpatia, incorporação ao personagem em tudo aquilo que ele representa.

O presidente Fábio Cardoso, diz estar mantendo a tradição de vitórias, onde todas as escolhas de itens que vieram de concurso foram vitoriosas com o Garantido sempre tendo a supremacia do bloco B. “Objetivando essa tradição de vitórias, vamos manter o concurso e escolher de fato o melhor para o Garantido”, salientou.

Kedson Silva/JI