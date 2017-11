Garantido chegará com vaqueiros e itens pelo Rio Amazonas na festa do tema 2018

O Boi do Povão desembarcará no píer da praça do Cristo Redentor, primeira área de povoamento da cidade, e seguirá com a batucada e brincantes em um cortejo folclórico (foto: Divulgação)

Garantido, o Boi da tradição, apresenta um novo evento para o calendário turístico de Parintins (a 325 quilômetros de Manaus). No dia 03 de novembro, sexta-feira, no dia do lançamento do tema de 2018, o Boi Garantido chegará às 2Oh30, na praça Cristo Redentor, na orla da cidade, pelo Rio Amazonas, num cortejo de embarcações que contará com a presença de vaqueiros e de itens oficiais.

O Boi do Povão desembarcará no píer da praça do Cristo Redentor, primeira área de povoamento da cidade, e seguirá com a batucada e brincantes em um cortejo folclórico pela rua João Melo, Centro, até a Avenida Amazonas em frente a praça da Catedral da padroeira da cidade, Nossa Senhora do Carmo, onde acontecerá a festa de lançamento do slogan para o Festival Folclórico de Parintins 2018.

“Queremos o envolvimento da nação vermelha neste projeto campeão de 2018. Por isso estamos trazendo o lançamento do tema para celebração nas ruas de Parintins”, afirmou o presidente do Garantido, Fábio Cardoso.

O grupo de dança Garantido Show, Comando Garantido, Batucada, Banda Oficial, e artistas estão envolvidos na produção de mais um megaevento. “ Os torcedores poderão ir para a orla de Parintins acompanhar a chegada do Boi Garantido, que virá num cortejo de embarcações até a praça do Cristo, onde acontecerá a grande recepção da galera”, adiantou Edwan Oliveira, coordenador da Comissão de Artes.

Os ensaios para o evento acontecem todos os dias na Cidade Garantido. “Todos aqui estão motivados porque percebem que estamos trabalhando com seriedade para trazer esse troféu para a Baixa”, afirmou o coreógrafo Adriano Paquetá.

