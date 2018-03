Garantido apresenta camisa oficial de 2018

Tweet no Twitter

O Boi Garantido lançou na noite de sexta-feira, 23, em sua página oficial na internet, a camisa oficial “Auto da Resistência Cultural”, para temporada 2018. O produto seria apresentado em um desfile com os itens oficiais na Cidade Garantido, nesta sexta em Parintins, mas um apagão da Amazonas Energia acabou com.a festa. Pela primeira vez o Garantido apresenta três modelos de camisas oficiais.

O produto foi criado pela Neo Trends Strategic e produzido pela Malharia Coimbra. Segundo o proprietário da Malharia Coimbra, Tarcísio Coimbra, o tecido utilizado no modelo foi o Aero Dry, que possui uma tecnologia que garante o conforto da pele durante a prática de exercícios físicos. “Sua principal proposta é absorver o calor do corpo e transportá-lo para a área externa, proporcionando uma maior troca de ar, que favorece o bem estar do torcedor”, destacou Tarcísio.

Outra característica da camisa, é por ser um tecido super leve, com muito caimento e maciez. Além disso, é super prático pois tem secagem muito rápida e dispensa ser passado a ferro.

O presidente do Garantido, Fábio Cardoso, disse que essa é uma das mais belas camisas que o bumbá já teve. “O torcedor vai poder adquirir um produto de qualidade, uma camisa oficial que agrade a todos que são apaixonados pelo Garantido”, completou o presidente.

Messias Albuquerque, vice-presidente do Garantido, explicou que a camisa é só um dos grandes produtos que o boi vermelho e branco irá lançar para a temporada.

As camisas estão à venda em Parintins na Cidade Garantido, e para quem é de Manaus ou de outros estados, poderá adquirir pela página do Facebook “Loja Garantido Oficial”, ao valor promocional de R$ 60,00.

Hudson Lima/parintinsamazonas.com.br