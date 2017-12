Galo e Vasco aguardam final do Fla na Sul-Americana por objetivos na Libertadores

Tweet no Twitter

Para o Atlético-MG o resultado é ainda mais importante (foto: Nelson Perez/Fluminense FC)

A equipe terminou o Brasileirão na 9ª posição, com 54 pontos, fora da zona de classificação para a Libertadores. Se o Flamengo levar a taça, o clube fica com a vaga na pré-Libertadores.

O Vasco, maior rival do Rubro-Negro, já tem uma vaga garantida na maior competição de clubes da América do Sul. Porém, em caso de título do Flamengo, o time de Zé Ricardo, que terminou na 7ª colocação, iria direto para a fase de grupos da Liberta.

Globo Esporte/RJ