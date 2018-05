Galera sete vezes campeã será a homenageada no Ensaio Show de sábado (26)

O item 19, “Galera”, será a homenageada no Ensaio Show

deste sábado, (26) no Curral Zeca Xibelão em Parintins.

Denominada “ A noite da galera”, o evento irá reunir as torcidas

oficiais Raça Azul e FAB consagradas sete vezes com o título de melhor

galera do Festival.

A homenagem é definida como aquecimento para mais uma batalha na

arena. Para o presidente da Raça Azul Neto Malta, a noite de homenagem

é justa para uma multidão de torcedores que vestem a camisa do item

19.

Luciano Souza, é o presidente da torcida (Força Azul e Branca (FAB),

fundada em 1997 e com representes em vários municípios do Amazonas e do Pará.

As duas galeras reúnem 200 integrantes que participam dos ensaios e

são os coreógrafos responsáveis pela animação da galera nas três

noites do festival.

Há sete anos sem perder o título, as duas torcidas estão em sintonia

para a conquista do oitavo troféu.

O diretor de eventos, Heliandro Tavares, convidou todos os torcedores

que integram o item 19, para a festa que terá um repertório especial

para aqueles que dedicam amor ao Caprichoso, quando estão nas

arquibancadas.

*Assessoria de Imprensa Boi-Bumbá Caprichoso*