Galera escolhe primeiras toadas do CD “Sabedoria popular: uma revolução ancestral”

As primeiras toadas do repertório 2018 do Boi Bumbá Caprichoso foram definidas na noite deste sábado, 04 de novembro, durante a audição de toadas no Curral Zeca Xibelão, evento aberto ao público torcedor. Para compor o CD “Sabedoria popular: uma revolução ancestral”, as toadas mais bem votadas pela nação azul e branca foram: Show da Terra, Amado Touro Negro, Boi de Negro, Imbatível Galera, É dia de Boi.

As 100 primeiras pessoas que chegaram ao local tiveram direito de participar da escolha, assim como os membros da diretoria, convidados e itens oficiais. Ao todo, 18 composições selecionadas na primeira etapa foram executadas e avaliadas.

O presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá, disse que o bumbá mantem o compromisso de abrir o processo de seleção aos torcedores. “A galera compareceu, participou e aprovou as toadas aqui executadas. Mais um passo importante foi dado e agora vamos focar na escolha das toadas estratégicas”, afirmou.

Ozair Albuquerque foi um dos torcedores que aprovou a audição, ao falar da importância de participar da seleção de toadas. “Nosso voto e nossa escolha são muito importantes para que as toadas que mexem e animam com o torcedor estejam no CD”, avaliou.

O CD já conta com a toada “Azulou”, de composição de Ronaldo Barbosa, confirmada durante o anúncio do tema 2018. Para o vice-presidente Jender Lobato, o bumbá deu mais um passo importante para a próxima temporada bovina, ao escolher toadas fortes que cairão no gosto da nação azul e branca.

Caprichoso terá Paulo Barros, incentiva galera, itens e estará em reservas ambientais

Babá Tupinambá, Jender Lobato e Ericky Nakanome foram os responsáveis pelos anúncios que surpreenderam os torcedores

O Caprichoso está determinado a conquistar o bicampeonato. Na noite deste sábado (04), o presidente Babá Tupinambá anunciou investimentos para o Festival 2018. Entre as novidades está a participação do carnavalesco Paulo Barros que fará consultoria e a contratação de duas empresas uma norte americana e outra inglesa para a produção de efeitos especiais. “Temos que ser melhor que nós mesmos. Não vamos ser carnavalescos, vamos manter a tradição, mas seremos mais ousados”, disse Babá.

Para a coreografia de galera ele anunciou o dançarino Euler, o Leleu. Outros benefícios para a galera são a doação de água mineral e copos personalizados com a marca do Caprichoso.

Outra novidade é que o facebook terá a reação estrela” brilhou/ shone”. “Enviamos ao facebook e está sendo analisado mas, já temos o resultado positivo”, disse o vice Jender Lobato.

Babá, também confirmou a gravação do DVD 2018 que será produzido pela empresa parintinense Paulino Produções e TV A Crítica. O presidente do Conselho de Arte Ericky Nakanomy informou que a gravação será realizada em sete lugares diferentes: Curral Zeca Xibelão, Teatro Amazonas, Catedral do Carmo, Largo São Sebastião e reservas ambientais, entre elas o Macuricanã.

Em parceria com o Governo do Amazonas e Secretaria de Estado de Cultura haverá a participação da Orquestra filarmônica, orquestra de violões Coral de vozes, balé folclórico, Corpo de Dança da Amazônia (CDA).

Até o dia 10 de dezembro será inaugurada no Amazonas Shopping a Loja oficial do Caprichoso Vitrine Azul. “O Brasil inteiro que passa pela Zona Franca terá acesso aos produtos do Caprichoso”, destacou Babá. Ele negocia também uma loja no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

Entre os novos parceiros estão a Rommanel com joias e a marca Caprichoso e a Empresa Light Hair profissional da área cosméticos. Para os itens está fechado um pacote com a Faculdade Unopar em qualquer parte do país. Além das empresas Acqua fitness e Az fitness.

Para ampliar a divulgação do boi Serão produzidos clipes dirigidos pela empresa Parintinense Tarubá filmes.”O contrário copiou a ideia. Lançamos há cerca de dois meses com o clipe com a toada Azulou”, disse Nakanome.

Para o time de artístico foram anunciados Paulo e Adenilson Pimentel crias da Escola de Arte. O artista Fabson Rodrigues, novo diretor de figurinos.

Assessoria Boi Caprichoso