FUTSAL PARINTINENSE É OURO EM CURITIBA

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O desempenho dos atletas colocou Parintins e o Amazonas no topo como a melhor equipe escolar de futsal do país na categoria.

A equipe parintinense de futsal masculino do Colégio Nossa Senhora do Carmo, que representou o Amazonas nos Jogos Escolares da Juventude, JEJ, em Curitiba-PR, conquistou pela primeira vez a medalha de ouro e mantém-se como a melhor equipe escolar do país na categoria infantil.

O ouro inédito para Parintins foi conquistado pelos alunos/atletas João Marcos Nogueira, Rogério Cardoso, Rodrigo de Souza, Lucas Vieira, Victor Hugo Belém, Lucas Kennedy da Silva, Gabriel Arcanjo, Jhonatas Ribeiro, Eloan Abecassis e Fabrício Azevedo ao comando do treinador Evail Inomata, o “Zinho” e o professor de Educação Física da Escola, Márcio Sicsú após a vitória sobre os ‘donos da casa’, Curitibanos, pelo placar de 2 a 1 com dois gols de Rogério Cardoso.

O handebol da Escola São José Operário venceu Tocantins e pela terceira vez consecutiva conquista a medalha de bronze, sendo a terceira melhor equipe escolar do Brasil na categoria.

Os campeões chegam a Parintins no sábado, 23, na embarcação Oliveira.

Kedson Silva/JI

Comentários

comentários