Fortalecimento do Suas é discutido através de conferência nacional em Brasília

A 11ª Conferência Nacional de Assistência Social reúne mais de duas mil pessoas de todo Brasil. Entre os participantes estão representantes da Sociedade Civil (entidades, beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada, quilombolas, trabalhadores do SUAS entre outros) e do Governo. O evento acontece de 5 a 8 de dezembro no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília/DF.

Com o tema “Garantia de Direitos no Fortalecimento do Sistema Único da Assistência Social – SUAS”, o objetivo é conferir o andamento da Política Nacional de Assistência Social e apontar novas diretrizes para Assistência Social. Esses apontamentos são discutidos e aprovados de forma democrática com a participação de representantes de todo país.

A delegação amazonense é composta por aproximadamente 24 participantes, sendo 18 credenciados como delegados, eleitos na Conferência Estadual que aconteceu no mês de novembro em Manaus. Além da secretária de Assistência Social, Zeila Cardoso, que representa os Gestores Municipais da Assistência Social do Estado, Parintins está representada por dois delegados: Rozenilce Santos, representante da entidade governamental, e Marcos Souza, da sociedade civil.

A Conferência de Assistência Social é realizada de dois em dois anos de forma extraordinária e a cada quatro anos ordinariamente. Ela é divida em três etapas. A primeira etapa aconteceu nos municípios com a realização das conferências municipais, depois foram realizadas as estaduais e a do Distrito Federal. As conferências são parte de um mesmo processo de avaliação e deliberações sobre os rumos do Sistema Único da Assistência Social – SUAS. Todas essas etapas envolvem um Público aproximado de 1 milhão de pessoas.

Este ano a 11ª Conferência foi convocada de forma ordinária. Todos os municípios fizeram suas Conferências para que sejam discutidas propostas advindas de todo o Brasil, mostrando a diversidade e diferenças de realidade do país. Os responsáveis pela realização das conferências municipais, estaduais e do DF são os Conselhos de Assistência Social e suas respectivas Secretarias de Assistência Social.

Para Zeila Cardoso, secretária de Assistência Social de Parintins e presidente do Colegiado Estadual dos Gestores do Estado do Amazonas (COEGEMAS), é uma Conferência importantíssima. Zeila agradeceu o apoio da Prefeitura de Parintins e diz que o SUAS vem sofrendo algumas ameaças na garantia dos direitos. “Contamos com a presença de representantes de Parintins eleitos na conferência estadual e juntos com representante de várias partes do Brasil vamos discutir propostas significativas para o fortalecimento do SUAS”, concluiu.

SECOM