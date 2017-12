FORÇA TÁTICA DO 11º BPM/PMAM RECUPERA ELETRÔNICOS ROUBADOS E PRENDE 2 INFRATORES

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Alexandre foi preso e informou que para o furto contou com a ajuda do Geovane, vulgo “Louro”.

Na manhã desta segunda-feira (18) a equipe se Força Tática do 11º BPM prendeu os infratores Alexandre da Silva Góes e Geovane da Costa Costa, ambos com 21 anos, após receber denúncia da vítima, a qual informou que teve sua residência furtada.

“Deslocamos até o local e entramos em contato com vizinhos, Alexandre se mostrou estranho, foi indagado sobre o furto e ficou nervoso, e com a autorização de seu avô adentramos a residência e foi encontrado a TV Led Samsung 49 polegadas e uma Caixa amplificada debaixo da cama boxe do mesmo.” Informou o Policial Militar comandante da guarnição da viatura 0557.

Alexandre foi preso e informou que para o furto contou com a ajuda do Geovane, vulgo “Louro”.

Os Infratores e o material objeto do furto foram recuperados e apresentados na 3ª Delegacia Regional de Parintins, para procedimentos legais.

P5 do 11° BPM (PARINTINS) CPR LESTE

“Nós sempre podemos fazer mais!”