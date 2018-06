Fogo destrói alegoria do Caprichoso e artistas se unem na reconstrução

(foto: Bruno Zanardo)

Em menos de uma hora do incêndio ocorrido em parte da alegoria do artista Kennedy Prata, na manhã desta quinta-feira (28), na área de concentração do Bumbodromo, uma força-tarefa iniciou a reconstrução do módulo central, que chegava a 18 metros de altura, e faz parte do Ritual Transcendência Yanomami, da segunda noite (30).

Visivelmente emocionados, artistas, diretores e colaboradores não contiveram as lágrimas pela perda de uma das mais fortes alegorias do projeto “Sabedoria Popular: Uma Revolução Ancestral” para o Festival Folclórico de Parintins 2018. O artista Kennedy Prata não escondeu a emoção e não conseguiu nem falar com a imprensa, após o incêndio.

(Foto: Facebook)

A peça principal era um macaco gigante, de 18 metros de altura, com revestimento em juta, e foi totalmente consumida pelo fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas, um curto circuito pode ter provocado o incêndio, que foi contido em pouco tempo, com ajuda dos colabores do Caprichoso e do boi contrário que foram solidários.

As peças foram todas avaliadas pela equipe de artistas, que tem a missão de reconstruir o módulo que levou dois meses para ser concluído. O diretor de galpão, Jofre Lima, é quem comanda a operação junto com os artistas.

O presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, emocionado, reuniu os artistas e os paikicés que iniciaram a limpeza da alegoria e a reconstrução do novo módulo. “ Somos uma família, Kennedy confia nos teus amigos artistas, vamos fazer um grande mutirão e estaremos com essa alegoria pronta para entrar na arena na noite de sábado. O bicampeonato virá, após dez anos com a garra e a força da nação Caprichoso”, falou com a voz embargada.

Ele agradeceu a solidariedade dos colaboradores do boi contrário que foram essenciais na hora do incêndio, em ato de solidariedade e de união. “Somos rivais na arena, mas somos todos Parintins. Obrigado a todos que tiveram a sensibilidade de nos apoiar neste momento”, agradeceu Babá Tupinambá.

Ele anunciou que os artistas Makoy Cardoso e Algles Ferreira serão responsáveis pela reconstrução da cabeça e mãos da peça. O artista Júnior de Souza fará o revestimento e a equipe Kenedy Prata a pintura do módulo. Mas, todos os demais artistas estão disponibilizando pessoal para a reconstrução da obra.

O artista Juarez Lima, que também já passou pela mesma fatalidade, encorajou a todos com a fé, que move todos os sentimentos. “O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Estamos unidos e construindo uma nova estética, uma nova proposta, vamos fazer do caos algo precioso que só a arte é capaz de fazer. Vamos renascer como fênix”, encorajou.

Movidos pela energia da solidariedade e unidade, as equipes trabalham para que a obra fique pronta até a noite de sábado.

Comunicação Caprichoso