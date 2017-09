Finais da Liga de Futsal Interbairro acontecem hoje

Acontece hoje, 21, a partir das 18h no ginásio de esportes Elias Assayag, as finais da Liga Parintinense de Futsal Interbairro nas categorias: Master, principal e feminino (Divulgação JI)

As decisões iniciam com as disputas da terceira colocação no naipe feminino com o Atlético Camisa Dez por ter perdido a primeira partida por 3 a 0, tendo que vencer o Real Parintins para levar a decisão para as penalidades. Em seguida, acontece em partida única, na categoria Master, o duelo entre Arena Brito x Vasco Parintins e na categoria principal: União Unopar venceu a primeira partida por 6 a 2 e só precisa de um empate contra o DNA Futsal que garante a terceira colocação na competição.

Por volta das 20h, iniciam as finais com o naipe feminino entre Santistas x Unidas Pela Bola que empataram a primeira partida em 2 a 2. No Master será em jogo único entre A.Amarinho Futsal x Labaredas Futsal (Bombeiros) em seguida acontece a decisão do principal entre Santa Clara Bacuri futsal x Peladeiros F.C, com a equipe do Santa Clara por ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0, só precisa de um empate para ficar com o título.

O coordenador da Liga de Futsal, Beto Pupunha convida os “amantes do futsal parintinense a prestigiarem o evento e deseja sorte a todos os clubes que disputarão as decisões na noite de hoje”.

Os ingressos custam R$ 3,00 e estarão a venda no próprio ginásio de esportes, minutos antes das partidas

Evento esportivo da Prefeitura e Corrida Pedestre “Quebrando o Silêncio” acontecem em conjunto nesse final de semana

A coordenadora de Incentivo ao Esporte, Valdete Prestes definiu a programação. (foto: Kedson Silva/JI)

Com apoio da Prefeitura de Parintins através da Coordenadoria de Incentivo ao Esporte e Promoção Social da Comjel, acontecem em conjunto nesse final de semana na estrada Eduardo Braga a VI edição da Corrida Ciclística e Pedestre da Comjel e a I edição da Corrida Pedestre ‘Quebrando o Silêncio’ promovida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Uma reunião na segunda-feira, 18, entre a coordenadora do projeto social Quebrando o Silêncio, Jaqueline Siqueira e a coordenadora de Incentivo ao Esporte, Valdete Prestes definiu a programação. “Na manhã de sábado, 23, na estrada Odovaldo Novo com saída e chegada no ‘Banco do Ciclista’ acontece a corrida ciclística. As 7h de domingo, 24, dentro da programação do projeto Quebrando o Silêncio na estrada Eduardo Braga com saida da frente da Ufam e chegada na frente do Ifam será realizada a corrida pedestre”, informa Valdete Prestes.

As inscrições para a corrida de domingo custa 1 kg de alimento não perecivel, podendo ser feitas nas categorias: infantil, juvenil e adulto (principal e amador) até a sexta-feira na Coordenadoria da Comjel, localizada na Avenida Nações Unidas, prédio anexo a Biblioteca Municipal Tonzinho Saunier e na noite de sábado a partir das 18h30min na Praça da Liberdade.

De acordo com Jaqueline, a disputa esportiva faz parte da programação do projeto educativo-social da igreja Adventista do Sétimo Dia, denominado “Quebrando o Silêncio” que acontece anualmente desde o ano de 2002 em oito países da América do Sul (Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai) que esse ano abordando e discutindo sobre a violência sexual. “Várias ações já foram realizadas nos oito países da América do Sul como forma de prevenção contra o abuso e a violência doméstica com propósito de conscientizar a comunidade, denunciando abusadores, combatendo e ajudando as vítimas”, salientou.

“Defender os vulneravéis contra a violência sexual é uma bandeira que deve ser levantada por toda a sociedade”, finalizou a coordenadora do projeto Quebrando o Silêncio.

Demais Programações

No dia 22 às 7h em parceria com a Semasth será realizada uma caminhada que sairá da Praça da Liberdade com chegada na Praça Digital, onde acontecerá uma programação voltada ao tema.

– No dia 24 irá acontece a corrida pedestre Quebrando o Silêncio.

– No dia 27 será realizada a feira de saúde na escola municipal Jaime Lobato, bairro Paulo Corrêa, com ofertas de atendimentos em saúde, corte de cabelos e oficinas.

Parintinzão inicia nesse sábado

14 clubes na lutam pelo título do Parintinzão em 2017 (foto: Divulgação)

Acontece no final da tarde de sábado, 23, no Estádio Tupy Cantanhede, o torneio que marca o início do Campeonato Parintinense de Futebol 2017, o ‘Parintinzão’. A competição considerada a primeira divisão do futebol local é promovida pela Prefeitura Municipal de Parintins através da Coordenadoria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer, COMJEL, em parceria com a Associação da Liga Esportiva de Parintins, ALEPIN.

Esse ano, 14 clubes: Nacional, Esporte, Corinthians do Aninga, Botafogo, América do Parananema, Náutico e São Vicente, Amazonas, Estrela, Santos, São Cristóvão, Santa Luzia do Macurani, São Paulo do Paulo Corrêa e Bom Socorro do Zé Açú lutam pelo título do campeonato.

A coordenadora Municipal de Incentivo ao Esporte da COMJEL, Valdete Prestes agradece a participação dos clubes no evento esportivo e ao importante apoio do prefeito Bi Garcia que na sexta-feira, 22, fará a entrega dos equipamentos aos 14 clubes participantes da disputa desse ano.

aldete convida os torcedores para novamente comparecerem ao Tupyzão para apoiarem seus times no torneio de abertura no sábado e nos jogos que acontecerao durante a semana, sempre no final das tardes de terças, quintas e sábados.

Kedson Silva/JI

