Fim do sonho! Brasil perde para Bélgica

Kevin De Bruyne marcou o segundo gol belga – AFP

Não foi do jeito que a torcida esperava. O Brasil está fora da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, a seleção brasileira acabou sucumbindo a Bélgica, foi derrotada por 2 a 1 e está eliminada da competição. A equipe europeia vai enfrentar a França na semifinal.

A derrota do Brasil foi construída na primeira etapa. Depois de um começo animador, com muitas chances de gol, a equipe verde e amarela acabou saindo atrás com gol contra de Fernandinho. Abalado, o time de Tite acabou cedendo espaços e o segundo gol belga veio com De Bruyne.

O Brasil voltou com uma mudança para o segundo tempo. Firmino entrou no lugar de Willian. Com a Bélgica recuada, Tite colocou Douglas Costa no lugar de Gabriel Jesus. A equipe brasileira cresceu muito na partida e dominou toda a segunda etapa.

Renato Augusto entrou no lugar de Paulinho e no seu primeiro lance marcou. O gol incendiou a partida. O ex-jogador de Flamengo e Corinthians por muito pouco não empatou, após boa jogada coletiva da seleção brasileira. Logo depois, Philippe Coutinho também teve uma grande oportunidade e acabou desperdiçando uma grande oportunidade.

França e Bélgica vão fazer a primeira semifinal da Copa do Mundo. As duas seleções se enfrentarão na próxima terça-feira, às 15 horas.

O DIA/RJ