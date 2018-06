Festival folclórico é o eldorado da economia de Parintins

Tweet no Twitter

Prefeito Bi Garcia em coletiva de imprensa nesta quarta-feira no CAT (Foto:Carlos Frazão)

O município de Parintins tem no Festival Folclórico (festa dos bois Caprichoso e Garantido), o principal suporte para potencializar sua economia. São milhões de reais oriundos de patrocinadores e das parcerias estabelecidas com os governos federal e estadual.

A prefeitura de Parintins é quem gerencia os investimentos em várias frentes que envolvem saúde, educação, segurança, infra-estrutura da cidade, turismo, área social e outros. O festival de Parintins deixa na economia local 80 milhões de reais.

Nesta quarta-feira (06/06) o prefeito Bi Garcia, em coletiva de Imprensa, no Centro de Atendimento do Turista (CAT), revelou o quanto à festa folclórica é importante. Ele elencou fatores essenciais que atraem os investidores e asseguram geração de emprego e renda.

O prefeito Bi Garcia, acompanhado do vice-prefeito, presidente dos bois, secretários municipais, vereadores e demais autoridades locais fez a leitura da atual situação financeira do município com os investimentos que chegam. O festival folclórico é o grande responsável.

Na oportunidade, o gestor municipal falou das obras que estão ocorrendo em preparação ao 53º Folclórico, as que irão acontecer e as atrações principais da festa dos visitantes do dia 28 de junho: a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano (atração nacional) e o DJ Alok (atração internacional).

A festa dos visitantes será patrocinada em 100% pelo governo do estado do Amazonas. O Festival Folclórico de 2018 marca os 30 anos de fundação do Bumbódromo. Os avanços na realização da festa também sofreram mudanças significativas. Parintins passou a ter uma escola de jurados. O judiciário é quem vai coordenar a comissão julgadora. “Nós vamos ter o melhor festival folclórico de todos os tempos”, disse Bi Garcia.

