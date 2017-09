Festival de Verão movimentou o Caburi no último fim de semana

O evento foi realizado pela Prefeitura de Parintins em conjunto com a Associação de Moradores do Caburi.

Realizado no último fim de semana, o 26º Festival de Verão do Caburi movimentou o término do feriado prolongado em Parintins. O evento ocorreu na praia Brilho do Banzeiro e foi realizado pela Prefeitura de Parintins em parceria com a Associação de Moradores e Agricultores do Caburi (AMAFC).

Para o evento, o Município disponibilizou toda a estrutura de som e iluminação, mobilizou uma equipe da Secretaria de Saúde para atender casos emergenciais, fez melhorias na estrutura da agrovila através da Secretaria de Obras, deslocou uma equipe de guardas municipais para auxiliar a Polícia Militar e Bombeiros Militares na segurança, além de fazer a contratação do cantor Jardel Santos (ex-integrante da Banda Rabo de Vaca) e outras atrações que embalaram a festa.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, a Prefeitura destinou investimentos para o festival porque entende que os eventos são essenciais na movimentação da economia da zona rural e valorização da cultura parintinense. “Nesse ano a gente tem investido para resgatar os grandes eventos da cidade e zona rural. O incentivo que demos no Caburi consolida ainda mais o Festival, tradicional no calendário de eventos em Parintins”, destaca o prefeito Bi Garcia.

No evento foram realizadas competições de vôlei de praia (masculino e feminino), torneio de pênalti (dupla) e a escolha da garota verão, além da realização da atividade recreativa-desportiva com o Grupo de Dança do Leleu.

