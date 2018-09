Festival de Verão movimentou a agrovila do Caburi

Milhares de pessoas prestigiaram a programação que contou com atividades esportivas, apresentações de bandas locais, de Parintins e de Manaus, a banda Forró Bombado, além do concurso da garota verão.

O verão chegou com tudo e esquentou a praia Brilho do Banzeiro, no último fim de semana com a realização do 27º Festival de Verão do Caburi. O evento teve total apoio da Prefeitura de Parintins que disponibilizou toda logística para aquela localidade.

O prefeito Bi Garcia reconhece a importância do turismo para o desenvolvimento econômico. “Temos dado grande apoio a realização de eventos culturais na zona rural de Parintins, a exemplo do Festival Folclórico do Mocambo e Festival de Quadrilhas do Paraíso do Zé Açu. O último grande evento que incentivamos a sua realização foi o Festival de Verão do Caburi. Tivemos um grande festival, com a praia Brilho do Banzeiro tomada por banhistas oriundos da sede de Parintins e de outras comunidades rurais”, pontuou.

Ainda de acordo com o prefeito “esse tipo de investimento é essencial para melhorar o status econômico das nossas comunidades rurais. Continuaremos trabalhando como parceiros, patrocinando e valorizando as manifestações culturais que alavancam o crescimento do turismo rural em Parintins”, disse.

Para o subsecretário de Cultura, Chico Cardoso, que esteve responsável pela organização do evento em parceria com Edson Batalha, presidente da Associação de Moradores, Agricultores e Familiares do Caburi (AMAFC) o evento teve um resultado extraordinário. “Fomos surpreendidos pela quantidade de turistas da região, barcos, lanchas de Parintins e comunidades vizinhas. O prefeito disponibilizou uma estrutura necessária como segurança, saúde, guarda-vidas, para que o evento transcorresse na sua normalidade e trazermos o resultado esperado de uma festa excepcional aonde a gente percebe cada vez mais o reforço do turismo junto à cultura, no sentido do desenvolvimento não só do município e também das comunidades rurais que crescem cada vez mais com esses eventos”, disse.

Bruna Karlla/SECOM

Fotos Yuri Pinheiro