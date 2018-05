Festão das Mães neste sábado com centenas de prêmios

Será promovido neste sábado (12), a partir das 17 horas na arena do Bumbódromo, a décima edição da Festa do Dia das Mães de Parintins. O evento é uma realização da Prefeitura Municipal e Governo do Estado do Amazonas.

O prefeito Bi Garcia salienta que a comemoração do Dia das Mães será marcada por uma grande festa que tem como intuito maior reconhecer e presentear as matriarcas parintinenses com mais de 500 valiosos prêmios.

“É uma demonstração de amor e carinho que temos com todas as mães parintinenses. O símbolo desse ano dessa festa vai ser ‘Maria, a mãe das mães’. Eu não tenho dúvida que vai ser um grande evento com um público de aproximadamente de 10 a 20 mil mães parintinenses”, exalta.

De acordo com Bi Garcia, na festa em alusão ao Dia das Mães serão sorteados eletrodomésticos, bicicletas elétricas, bicicletas e quatro motocicletas. Os cupons de sorteio serão distribuídos nas entradas do Bumbódromo.

SECOM