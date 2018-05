FESTA NO CABURI, Bi Garcia anuncia novos investimentos

A agrovila do Caburi ganhou no último domingo, 27 de maio, um porto totalmente revitalizado com o incremento de câmara frigorífica, câmara de congelamento e fábrica de gelo. O terminal portuário flutuante foi revitalizado pela Prefeitura Municipal com recursos próprios.

No ato de reinauguração, o prefeito Bi Garcia destacou que o porto necessitava de uma reforma urgente, em razão de ter passado mais de 15 anos sem nenhum trabalho de manutenção em sua estrutura física. Garcia também enfatizou que a entrega do terminal significa muito para o desenvolvimento da região em razão de ser um local adequado para o embarque e desembarque de passageiros, cargas, e um importante instrumento para o escoamento da produção agrícola.

Além de reinaugurar o porto flutuante, o prefeito anunciou a construção de uma cidade da criança, construção de ginásio poliesportivo na escola Walkiria Viana, implantação de sistema de iluminação de LED no campo de futebol da agrovila e a aquisição de um ônibus escolar e um caminhão para escoar a produção. “Estamos fazendo um trabalho que divide as ações e investimentos igualmente para a cidade e para a zona rural. Todos os investimentos anunciados são importantíssimos para o desenvolvimento dessa agrovila que é um polo rural em Parintins”, enfatiza.

O presidente da Associação de Moradores do Caburi, Edson Batalha, destaca todo o trabalho desenvolvido pelo governo de Bi Garcia na agrovila. “Bi Garcia sempre foi um prefeito que trabalha pelo povo e nós estávamos aguardando esses investimentos. Sabemos que o Município passava por problemas, mas que o prefeito está trabalhando nessa reconstrução e agora estamos vendo os frutos disso aqui no Caburi”, conclui.

SECOM