Festa do Guaraná 2017 em Maués abre 1° dia com programação diversificada

Durante os três dias, o evento vai reunir 25 atrações, com destaque para o show do cantor Wesley Safadão, na noite de sexta-feira (8), além de torneios esportivos e feira de agronegócios (Foto: Paulo André Nunes)

Uma programação diversificada abre hoje, às 18h, mais uma edição da 38ª Festa do Guaraná 2017 em Maués (a 253 quilômetros de Manaus). Samba, música regional, concurso de rainhas, rock, forró e música eletrônica marcam este primeiro dia na praia da Ponta da Maresia.

E é com música eletrônica que a festa começa às 18h com o DJ Skuro. A seguir vem a apresentação das escolas de samba Mocidade de Santa Luzia, às 18h30, e em cima da hora, previsto para 19h. Às 19h30 se apresenta o grupo Gambá Tambores da Floresta e às 21h Ekos Mawé.

Uma atração bastante esperada é o Concurso de Rainhas às 22h30. Uma hora depois quem entra no palco é a banda de rock Official 80. A programação encerra com Kenno e Forró Estourado a partir de 1h30.

A 38ª Festa do Guaraná de Maués é um evento promovido pela Ambev, Governo do Amazonas e Prefeitura de Maués, na praia da Ponta da Maresia.

Durante os três dias, o evento vai reunir 25 atrações, com destaque para o show do cantor Wesley Safadão, na noite de sexta-feira (8), além de torneios esportivos e feira de agronegócios. A expectativa dos organizadores é reunir mais de 15 mil pessoas nos três dias de festa.

Programação da Festa do Guaraná 2017

DIA 07/12 – (QUINTA FEIRA)

18h – INÍCIO PROGRAMAÇÃO / DJ SKURO

18h30 – GRES MOCIDADE DE SANTA LUZIA

19h – GRES EM CIMA DA HORA

19h30 – GAMBÁ TAMBORES DA FLORESTA

21h – EKOS MAWÉ

22h30 – CONCURSO RAINHAS

23h30 – BANDA OFFICIAL 80

1h30 – KENNO & FORRÓ ESTOURADO

3h – ENCERRAMENTO

DIA 08/12 – (SEXTA FEIRA)

9h – ATIVIDADES DESPORTIVAS NA PRAIA

10h – DJ REINALDO CAMPELO

18h – DJ SKURO

19h – JÔCI CARVALHO E BANDA

20h45 – JEFINHO BRIGLIA E BANDA

22h45 – SEBASTIÃO JR.

00h30 – WESLEY SAFADÃO

3h – ENCERRAMENTO

DIA 09/12 (SÁBADO)

9h – ATIVIDADES DESPORTIVAS NA PRAIA

10h – DJ REINALDO CAMPELO

16h – GRES IMPÉRIO VERDE ROSA

16h30 – GRES RAMALHO JUNIOR

17h – FITCAMP DANÇA INTERATIVA

17h30 – DJ ELITON MENEZES

18h – PAGODEZ

19h30 – BANDA THE POWER

21h30 – LENDAS DO GUARANÁ

23h – DAVID ASSAYAG

1h – GUTO LIMA

3h – ENCERRAMENTO

Paulo André Nunes/acrítica.com