Festa de São José 2018 terá corrida pedestre na programação esportiva

O evento vai acontecer no próximo sábado, 28 de abril, com a largada prevista para às 7h da manhã em frente da igreja matriz. A inscrição será 2 quilos de alimentos não perecíveis que serão doados as familiares carentes que são atendidas pela pastoral social.

A premiação para os naipes masculino e feminino é a seguinte: 1º colocado R$ 150,00; 2º colocado R$ 100,00 e em 3º lugar R$ 50, 00. Os 100 primeiros competidores que concluírem o trajeto de cinco quilômetros ganharão medalhas.

Segundo Lourdes Ferreira, membro da a comissão organizadora, o evento pretende reunir o maior número possível de praticantes.

“Nossa meta é por meio dessa corrida/caminhada conseguir promover o engajamento dos paroquianos e da comunidade parintinense através do esporte” afirmou.

O administrador paroquial padre Irley Koide, enfatiza o convite aos amantes das corridas de rua que participem desse momento de confraternização esportiva.

“Então, todos são convidados, só precisa fazer a inscrição, além de participar da corrida que vai proporcionar bem estar da saúde do corpo, também contribui com as famílias carentes de nossa igreja.”

A 11° Batalhão de Polícia Militar de Parintins, Corpo de Bombeiros estão prestando total apoio ao evento, além dos grandes incentivadores do esporte local.

Fonte: Repórter Parintins

Foto: Marcondes Maciel