Festa de lançamento do tema 2019 do Garantido será em frente a Catedral do Carmo

A diretoria do Boi Garantido realizará o lançamento do tema 2019 na Avenida Amazonas, em frente à catedral de Nossa Senhora do Carmo, centro de Parintins, na próxima sexta-feira, dia 21, a partir das 20h30. A alteração se deu por conta do maior espaço para abrigar a galera vermelha esperada para o início dos trabalhos para o Festival do ano que vem e repetir o sucesso de 2017 quando o único boi pentacampeão de Parintins chegou na rampa do mercado Central, seguiu pela rua João Melo até a Avenida Amazonas.

A programação conta com apoio da Prefeitura de Parintins.

O presidente Fabio Cardoso reuniu a diretoria e segmentos do bumbá na noite desta segunda feira, 17, alinhando a estrutura do evento. Fábio afirmou que a festa será um sucesso a exemplo do ano passado.

Ele confirmou a presença de itens oficiais, Batucada, Garantido Show, Comando Garantido, Cênica e demais setores. “Ano passado a festa foi gigantesca e iremos repetir aquela grandiosidade incrementando elementos a esse momento importante de início de trabalho” afirmou.

Assessoria de Imprensa

Foto Élcio Farias