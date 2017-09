Feras do Motocross brilham em pista parintinense

Adrenalina pura a disputa do Motocross denominada “I Ideal MX” realizada na tarde deste domingo, 17, na pista do Circuito Novo Paraíso, localizado na estrada do Macurani. Cerca de 20 atletas vindos de Maués, Manaus, Itacoatiara, Juruti e Santarém do Estado do Pará se juntaram aos parintinenses na disputa que aconteceu na categoria: strite, iniciante, nacional A e nacional B.

A disputa radical teve como vencedores: Moisés, Naiara e Gilson Coração (strite), Leociana Lucarine representante de Manaus, Ítalo e Italo de Maués (Iniciante). Na categoria Nacional B, levaram o melhor: Leociana Lucarine, Felipe Estefano e Leandro Silva, enquanto que na categoria Nacional A, foram premiados: Erick Pampa, Felipe Stefano e Fábio.

De acordo com a campeã da categoria Iniciante e Nacional B, manauara Leociana Lucarine, “foi uma competição muito difícil ainda mais participando entre os homens com muitas feras de vários municípios, graças a Deus tive a sorte de sair na frente e ganhar nas duas categorias e parabenizo o Airton e o Ramon pela realização do evento”.

A competição esportiva teve o apoio logístico da Prefeitura Municipal através da Coordenadoria de Incentivo ao Esporte e Promoção Social da Comjel com tendas, banheiros químicos, troféus e premiação em dinheiro.

Kedson Silva/JI

